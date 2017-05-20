Сато: Алонсо впечатляет, как мы и ожидали

Гонщик «Андретти» Такума Сато заявил, что его не удивляет скорость Фернандо Алонсо на тренировках перед гонкой «500 миль Индианаполиса». Накануне Алонсо показал четвёртый результат, сам Сато был третьим.

«Фернандо сильно впечатляет, как мы и ожидали. Он один из лучших пилотов в мире, и при таком обилии тренировок и поддержки мы ждали, что он быстро наберёт скорость. Он ещё учится, но чувствует машину так же, как мы. С ним приятно работать, и он привлекает дополнительное внимание к команде», — приводит слова Сато BBC.