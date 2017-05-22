Диксон: Бурде победил бы меня в борьбе за поул на «Инди 500»

Победитель квалификации «Индианаполиса 500» Скотт Диксон считает, что Себастьен Бурде победил бы его в борьбе за поул, если бы не травмировался в ходе первой квалификации

«Нужно отдать должное Себастьену Бурде. Я видел его сегодня, у него всё в порядке. Он мой напарник в программе Ford GT, мы много лет провели вместе, и он чертовски хороший пилот. Честно говоря, я думаю, что сегодня он должен был завоевать поул. Я знаю, что он скоро пойдёт на поправку, и надеюсь, вернётся в болид», — цитирует Диксона Autosport.

Также победитель квалификации прокомментировал свой результат в 232,595 мили в час, что стало самой высокой скоростью за минувший 21 год в «Инди 500». «Я думал, что, возможно, что-то не так с табло на рулевом колесе, что оно показывает неправильные цифры. Я не думаю, что мы ожидали увидеть ту скорость, которую показали», — отметил гонщик.