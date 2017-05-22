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Ники Хэйден скончался от полученных в аварии травм

22 мая 2017, понедельник. 19:07. Авто

Чемпион MotoGP 2006 года Ники Хэйден скончался в больнице. Американский пилот попал в аварию, когда занимался на велосипеде в Италии. Хэйден столкнулся с автомобилем и был доставлен в госпиталь с сильными травмами головы. 22 мая гонщик скончался от полученных травм, сообщает Sky Sports.

Хэйден завершил карьеру в MotoGP по окончании сезона-2015. В 2016 году он провёл ещё две гонки в этой серии, но карьеру сосредоточил на чемпионате мира по супербайку, где проводил и нынешний сезон. Прошлый чемпионат он завершил на пятом месте, одержав одну победу.

Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
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MotoGP WSBK
Новости. Авто
22 мая 2017, понедельник
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