Перес: не думаю, что удлинённая колёсная база станет проблемой в Монако

Пилот «Форс Индия» Серхио Перес не ждёт проблем на Гран-при Монако из-за удлинённой колёсной базы.

«Мы знаем, что „Мерседес“ немного длиннее нас, так что не думаю, что длина станет недостатком. Нагрузка, которую вы сможете создать в машине, важнее длины, но будет интересно последить за этим.

Сейчас я на очко отстаю от Ферстаппена и на два-три от Риккардо, притом что их машина быстрее нашей в среднем на секунду с круга. Команда определённо добивается большего, чем позволяет темп", — цитирует Переса ESPN.