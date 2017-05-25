Ки: уже на первой тренировке Квят и Сайнс были более-менее довольны

Технический директор «Торо Россо» Джеймс Ки подвёл итоги первых двух тренировок Гран-при Монако Формулы-1.

«Это был довольно продуктивный день. После проблем в Барселоне мы провели ряд изменений и узнали немного больше о том, как сделать баланс машины лучше. На первой тренировке оба пилота были более-менее довольны, так что ко второй тренировке осталось лишь немного подкорректировать настройки. Наша программа касательно шин полностью отличалась от других команд, мы сосредоточились исключительно на своей работе, настройках машины и её понимании. На второй тренировке мы добились прогресса, и, если даже осталось кое над чем поработать, она прошла хорошо. Вечером нам предстоит как следует поработать, чтобы утром посмотреть на данные и оптимизировать машину», — отметил Ки для пресс-релиза команды.