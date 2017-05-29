Алёшин: в бок въехал один из соперников, и нарушилась аэродинамика

Российский гонщик серии «Индикар» Михаил Алёшин прокомментировал 13-й результат на гонке «500 миль Индианаполиса». Алёшин не сумел подняться выше из-за столкновения с Эдом Карпентером.

«Машина у нас была очень хорошая и отработала отлично на протяжении всей дистанции. Я неплохо стартовал, старался пробиваться вперёд, в какой-то момент был восьмым. Уже в последней четверти гонки мне в бок въехал один из соперников, в результате чего нарушилась аэродинамика и очень сильно упала скорость на прямых. Ничего поделать уже было нельзя, и пришлось доезжать. Если до этого я прорывался вперёд, то после этого инцидента мне оставалось только лишь обороняться, чтобы не потерять позиции. Конечно, было обидно, когда стало понятно, что в результате столкновения автомобиль стал заметно медленнее. Но в любом случае, пока у тебя есть машина, а у неё есть четыре колеса, нужно продолжать борьбу, что я и старался делать до финиша», — приводит слова Алёшина пресс-служба программы «СМП Рейсинг».