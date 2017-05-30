Пилоты определились с выбором шин на Гран-при Канады

Официальный поставщик шин для Формулы-1 компания «Пирелли» представила выбор пилотами шин на предстоящий Гран-при Канады.

Пилоты «Феррари» Себастьян Феттель и Кими Райкконен возьмут с собой в Монреаль по девять комплектов «ультрасофта», три комплекта «суперсофта» и одному «медиуму». Их соперники из «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас на Гран-при Канады выбрали по восемь «ультрасофтов», однако в выборе других шин разошлись. Хэмилтон решил использовать четыре комплекта «суперсофта» и один «медиум», а Боттас — три «суперсофта» и два «медиума».