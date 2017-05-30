Сато получил $ 2,5 млн за победу на «Инди 500», Алонсо — $ 305 тыс.

Победитель «500 миль Индианаполиса» 2017 года Такума Сато получил $ 2,5 млн призовых за победу в гонке. Ставшему вторым Элио Кастроневесу досталось $ 770 тыс. Эд Джонс получил за третье место $ 535 тыс.

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, который не добрался до финиша из-за поломки мотора, заработал $ 305 тыс. Россиянин Михаил Алёшин, финишировав 13-м, получил $ 335 тыс. Победителю квалификации Скотту Диксону, который по ходу гонки попал в серьёзную аварию и не финишировал, досталось $ 446 тыс., сообщает GP Update.