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Баррикелло: выступление на «24 часах Ле-Мана» станет важной частью моей карьеры

4 июня 2017, воскресенье. 22:28. Авто

Бывший пилот Формулы-1 Рубенс Баррикелло назвал грядущее выступление на «24 часах Ле-Мана» важным шагом в своей карьере. Бразилец выступит в классе LMP2 за команду Racing Team Nederland.

«Я уже давно следил за этой гонкой по телевизору. Я выступал в Монако и Индианаполисе и думаю, что выступление в Ле-Мане также станет важной частью моей карьеры.

Самое важное — я люблю то, что делаю. После 19 лет в Формуле-1 люди мне говорили: «Ты должен закончить, ты уже так давно выступаешь». Но я закончу тогда, когда больше не буду любить гонки. Сейчас я пилотирую больше, чем во время своего выступления в Ф-1. Я всё ещё люблю соревноваться. Так что очень приятно получить шанс в Ле-Мане", — приводит слова Баррикелло NBC Sports.

Источник: NBC Sports Сообщить об ошибке
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Рубенс Баррикелло 24 часа Ле-Мана
Новости. Авто
4 июня 2017, воскресенье
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