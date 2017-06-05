Магнуссен будет пропускать тренировки чаще Грожана из-за разницы в контрактах

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что Кевин Магнуссен будет гораздо чаще Ромена Грожана уступать болид Антонио Джовинацци из-за разницы в их контрактах. Джовинацци отработает за «Хаас» семь тренировок и в шести случаях получит болид Магнуссена.

«Кевин пропустит больше тренировок, чем Ромен, просто из-за наших соглашений. Контракт Ромена был заключён летом 2015 года, а Кевина — осенью 2016-го. Кевин понял это с самого начала и показал готовность ставить интересы команды на первое место с тех пор, как пришёл к нам», — приводит слова Штайнера Ekstra Bladet.