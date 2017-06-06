Второй этап Кубка России Mitjet пройдёт на Moscow Raceway

11 июня на трассе Moscow Raceway состоится второй этап Mitjet 2L Кубка России 2017, сообщает пресс-служба чемпионата.

Обе гонки на «Сочи Автодроме» задали тон на предстоящие пять этапов Кубка России Mitjet–2017. В Сочи был обновлён рекорд российской гоночной серии Mitjet: на стартовой решетке были представлены сразу 18 машин серии. Ожидается, что на Moscow Raceway этот рекорд может быть превзойдён. Все пилоты Кубка России Mitjet–2017 в строю.

Впервые в истории Mitjet на всех шести этапах Кубка России выступит девушка. Анна Прядкина дебютировала в гоночной серии Mitjet в рамках первого этапа Кубка России в Сочи. Также в предстоящих гонках примет участие муж Анны – Виктор Котов. И если в картинговых соревнованиях семейная пара выступает в составе одной команды, то здесь предстоит гонка с личным зачётом.

В рамках гоночного уик-энда Кубка России Mitjet на Moscow Raceway 10 июня в 17:30 состоится квалификационный заезд. Основные две гонки состоятся 11 июня, в 11:30 и 15:30.