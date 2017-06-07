Вотье займёт место Гутьерреса на гонке IndyCar в Техасе

Французский автогонщик Тристан Вотье выступит на гонке IndyCar в Техасе в составе команды Dale Coyne Racing, об этом сообщает Autosport. Пилот заменит Эстебана Гутьерреса, который не был допущен к выступлению на овале. Мексиканец в свою очередь заменяет в Dale Coyne Racing травмированного Себастьяна Бурде.

Для Вотье гонка в Техасе станет далеко не первой в IndyCar. В 2013 году француз провёл полный сезон в этой серии в Schmidt Peterson Motorsports. В сезоне 2015 в его активе 11 гонок в составе Dale Coyne Racing. Лучшим результатом Тристана было четвёртое место в Детройте в том же 2015 году.