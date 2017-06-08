Алонсо: останусь в «Макларене», если начнём побеждать к сентябрю

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо пообещал остаться в команде, если она начнёт выигрывать гонки до того, как он примет решение о продолжении карьеры.

«Мы должны побеждать. Если начнём делать это к сентябрю или около того, я останусь. В июне нельзя быть на 100 % уверенным в решении на следующий год — ты его ещё даже не начал обдумывать!

Я пришёл в этот проект из желания стать чемпионом. И если мы не в том положении и перемен не видно, то, возможно, стоит сменить проект. Но пока я не сяду принимать решение в сентябре-октябре, я не смогу сказать ничего наверняка", — приводит слова Алонсо F1i.