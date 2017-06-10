Вильнёв: Вандорн — разочарование, он ни разу не выдержал уровня Алонсо

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв не впечатлён выступлением новичка «Макларена» Стоффеля Вандорна в нынешнем сезоне. За шесть гонок бельгиец не набрал ни одного очка.

«Это разочарование, он ни разу не выдержал уровня Алонсо. А если он не побьёт Алонсо, его нельзя назвать отличным или достаточно хорошим пилотом. Когда я дебютировал в 1996 году, то начал «бить» Деймона Хилла — прославленного гонщика. Я завоевал поул-позишн для «Уильямса» в свой первый Гран-при. В Формуле-1 надо высоко ставить планку», — приводит слова Вильнёва F1i.