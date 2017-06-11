Михаил Алёшин стал участником массовой аварии на этапе IndyCar в Техасе

Во время гонки восьмого этапа IndyСar, который проходит в Форт Уорте (Техас, США), произошла массовая авария, в ходе которой пострадали 8 болидов. Среди них был и российский пилот Schmidt Peterson Motorsports Михаил Алёшин.

Инцидент произошёл на 152-м круге после столкновения пилота Schmidt Peterson Motorsports Джеймса Хинчклиффа с Тони Канааном из Chip Ganassi. Гонка была приостановлена на 31 минуту. После возобновления гонки Канаан в качестве наказания провёл 20 секунд в боксах.

Никто из пилотов, попавших в аварию, не пострадал.

Видео аварии можно посмотреть в YouTube.