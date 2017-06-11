Кубица: возможно шаг за шагом я смогу вернуться

Роберт Кубица заявил, что не исключает своего возвращения в Формулу-1 через некоторое время, об этом поляк заявил после прохождения тестов «Рено» на трассе в Валенсии.

«Честно говоря, первые ощущения были такими, будто я вновь почувствовал себя ребёнком. Всё было хорошо и казалось, что я вернулся домой. Конечно, это новый старт для меня и я не знаю, что он мне принесёт.

Но очень приятно осознавать, что я могу управлять болидом Формулы-1 после такого сложного периода. Это то, что заставляет меня гордиться и быть довольным. Я бы хотел проводить больше тестов, но это не зависит от меня. Я буду продолжать работать и надеяться, что возможно делая шаг за шагом я смогу вернуться", — приводит слова Кубицы F1i.