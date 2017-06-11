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Квят: в ФИА думают, что мы чёртовы таксисты! Второй штраф — это цирк!

11 июня 2017, воскресенье. 23:59. Авто

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят поделился эмоциями после Гран-при Канады, где он получил два штрафа в результате ошибки ФИА. Сначала стюарды дали россиянину проезд по пит-лейну, а затем — десятисекундый штраф. Таким образом Квята наказали за то, что он не успел вернуть свою стартовую позицию до линии сейфти-кара, когда заглох перед прогревочным кругом, но всё же стартовал с 11-й позиции.

«Это был настоящий цирк от ФИА. Сначала я получаю проезд по пит-лейну, но даже с учётом его легко мог бы финишировать девятым. Потом они, похоже, спохватились и решили, что одного наказания недостаточно. Мне сказали, что ФИА неправильно вынесло решение, поэтому давайте дадим Квяту ещё одно. У них не настолько сложная работа, но даже её они не в состоянии нормально выполнять. Не знаю, что там происходило. Наверное, они просто уснули. Что ж, в следующий раз я им занесу кофе.

Не помню, что именно я говорил в адрес Чарли Уайтинга по радио, но это точно не были слова благодарности. Ещё один штраф? Да это чёртова шутка! Что они там вообще делают? Для кого эти правила? Они думают, что мы здесь чёртовы таксисты, а не гонщики Формулы-1. Тупой цирк! Я обязательно поговорю с Чарли вместе с кем-то из менеджеров. Хотя не уверен, что именно Чарли решил это. Надо обязательно узнать, кто принимал решение", — передаёт слова Квята корреспондент «Чемпионата» Николай Беленикин.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Торо Россо Даниил Квят ФИА Формула-1 Гран-при Канады
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