Квят: претензии Сайнса странные, мой выигрыш в квалификации равнялся нулю

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят высказал свое мнение по поводу жалоб Карлоса Сайнса-младшего, который был недоволен тем, что в квалификации команда выпускала его на трассу перед Квятом, давая тому преимущество из-за слип-стрима.

«Мне не о чем было разговаривать с Сайнсом после квалификации. Он вёл себя некорректно после квалификации, предъявляя странные претензии. Я внимательно изучил данные после квалификации, где было ясно, что я не получил никакого преимущества. Мой выигрыш равнялся нулю. Мы были в абсолютно одинаковых условиях. Наверное, Карлос видит привидение, не могу по-другому это объяснить. Мы меняем порядок выезда на трассу каждую гонку, это все знают в команде. О чём тут можно спорить? С моей стороны всё ясно как чистое небо. Если он такой смелый, то пусть подойдет ко мне лично и поговорит. Но, похоже, что он предпочитает передавать мне привет через журналистов», — приводит слова Квята корреспондент «Чемпионата» Николай Беленикин.