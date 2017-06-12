Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Сайнс: мне понравилось обсуждение по ситуации с Квятом в квалификации

12 июня 2017, понедельник. 00:16. Авто

Испанский гонщик «Торо Россо» Карлос Сайнс рассказал, что обсудил с командой ситуацию, случившуюся во время квалификации, когда его выпускали на трассу впереди Даниила Квята, в результате чего россиянин попадал в слип-стрим и потенциально имел больше шансов показать хорошее время.

«Мы все обсудили внутри команды, но я не хотел бы раскрывать подробности этого разговора для прессы. Я высказал своё мнение по поводу вчерашней ситуации, потому что была вопиющая несправедливость по отношению ко мне, особенно на этой трассе. Мы поговорили, и я надеюсь, что найдём решение. Мне понравилось, как проходило обсуждение», — передает слова Сайнса корреспондент «Чемпионата» Николай Беленикин.

Сайнс-младший: «Торо Россо» не дал нам с Квятом равных шансов
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Торо Россо Даниил Квят Карлос Сайнс-младший Формула-1 Гран-при Канады
Новости. Авто
12 июня 2017, понедельник
00:28 Стюарды Гран-при Канады изначально хотели дать Квяту «стоп-энд-гоу»
00:16 Сайнс: мне понравилось обсуждение по ситуации с Квятом в квалификации
11 июня 2017, воскресенье
23:59 Квят: в ФИА думают, что мы чёртовы таксисты! Второй штраф — это цирк!
23:58 Перес: команда просила пропустить Окона, но я хотел сам обогнать Риккардо
23:54 Миккельсен заменит Мика в составе «Ситроена» на Ралли Польши
23:54 Вольф: последние 10 дней у команды «Мерседеса» был трёхсменный рабочий график
23:35 Феттель: Ферстаппен сломал мне крыло не специально
23:25 Масса: моя машина была единственной, которую ударил Сайнс!
23:23 Риккардо: я смог повеселиться только тогда, когда увидел клетчатый флаг
23:19 Феттель признан «Гонщиком дня» по итогам Гран-при Канады
23:06 Боттас: то, как «Мерседес» прибавил за две недели, сильно впечатляет
23:00 Хэмилтон: «Мерседес» много работал, чтобы дать бой «Феррари»
22:56 Хэмилтон приблизился к Феттелю, Квят — 15-й в зачёте Формулы-1
22:38 Хэмилтон выиграл Гран-при Канады Формулы-1, Феттель — четвёртый, Квят — сошёл
21:58 Виньялес: я еду домой, и у меня нет мотивации
21:26 Абитебуль: следующее большое обновление мотора «Рено» проведёт в 2018 году
20:27 Р. Шумахер и Алонсо поссорились из-за картинговой трассы испанца
19:28 Лукашевич выиграл обе гонки на втором этапе Кубка России Mitjet
19:11 Довициозо: две мои победы не отражают реального положения дел
19:00 Верляйн стартует с пит-лейна на Гран-при Канады
18:19 Буэми выиграл вторую гонку Формулы-E в Берлине из-за штрафа Розенквиста
17:51 Риккардо: не уверен, что «Мерседес» удержит преимущество в гонке
17:31 «Макларен»: с топ-мотором могли показать то же время, что Боттас
16:57 Окон встал на защиту Стролла: Лэнс — хороший пилот
16:37 Хэмилтон: мои отношения с Алонсо отравляли атмосферу во всей команде
16:00 Формула-1. Гран-при Канады. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 21:00
15:58 Довициозо выиграл Гран-при Испании MotoGP, Росси — восьмой
15:14 Тянак выиграл Ралли Сардинии, Ожье — пятый
14:15 Розенквист выиграл квалификацию второй гонки Формулы-E в Берлине
14:07 Тянак продолжает лидировать на Ралли Сардинии после 18 СУ
13:52 Кубица: возможно, шаг за шагом я смогу вернуться
13:35 Семья Сенны объяснила ситуацию со шлемом, подаренным Хэмилтону
13:06 Райкконен хочет изменить правило синих флагов
12:33 На машине Верляйна заменят коробку передач и антикрыло
12:09 Сайнс-младший: не теряю надежды попасть в «Ред Булл»
11:15 Алёшин обвинил Канаана в аварии на гонке IndyCar в Техасе
11:01 «Макларен» победил в рафтинговой гонке
10:07 Алонсо: полный сезон в IndyCar? Почему бы и нет?
09:38 Вольф: борьба с «Феррари» в гонке будет такой же плотной, как и в квалификации
07:41 Пауэр выиграл этап IndyCar в Техасе, Алёшин не финишировал и занял 15-место
07:04 Михаил Алёшин стал участником массовой аварии на этапе IndyCar в Техасе
00:55 Грожан: надеялся на волшебство в квалификации
00:48 Сайнс-младший: «Торо Россо» не дал нам с Квятом равных шансов
00:43 Результат Буэми исключён из первой гонки на этапе Формулы-E в Берлине
00:43 Риккардо: три года назад выиграл в Канаде, стартовав шестым
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Худший гонщик первых Гран-при нынешнего сезона Формулы-1 - это...
Архив →
© championat.com, 2000–2017