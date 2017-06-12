Сайнс: мне понравилось обсуждение по ситуации с Квятом в квалификации

Испанский гонщик «Торо Россо» Карлос Сайнс рассказал, что обсудил с командой ситуацию, случившуюся во время квалификации, когда его выпускали на трассу впереди Даниила Квята, в результате чего россиянин попадал в слип-стрим и потенциально имел больше шансов показать хорошее время.



«Мы все обсудили внутри команды, но я не хотел бы раскрывать подробности этого разговора для прессы. Я высказал своё мнение по поводу вчерашней ситуации, потому что была вопиющая несправедливость по отношению ко мне, особенно на этой трассе. Мы поговорили, и я надеюсь, что найдём решение. Мне понравилось, как проходило обсуждение», — передает слова Сайнса корреспондент «Чемпионата» Николай Беленикин.

Сайнс-младший: «Торо Россо» не дал нам с Квятом равных шансов