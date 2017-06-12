Магнуссен: решение стюардов дать мне штраф было очень несправедливым

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен, ставший в гонке Гран-при Канады Формулы-1 12-м, назвал несправедливым решение стюардов дать ему пять секунд штрафа за обгон под сейфти-каром.



«Из-за штрафа я начал разгоняться, опережая виртуальный сейфти-кар, и я думал, что возможно обошёл Вандорна до того, как всё закончилось. Я не был уверен, но я позволил ему обойти себя, перед тем как снова его обошёл в следующем повороте. Обычно, когда ты теряешь позицию, это здорово. Я отдал её, а потом снова обошёл. Он был впереди, и имел все шансы оказаться на позиции, на которой он был до виртуального сейфти-кара. Думаю, это очень несправедливое решение стюардов. Такие вещи случаются. Моя погоня за очками была окончена. Я упорно сражался и хорошо стартовал. Противоположная стратегия не работала, но мы всё ещё были в борьбе. Это был не мой уик-энд, но, надеюсь, скоро всё изменится», — отметил Магнуссен для пресс-релиза своей команды.

