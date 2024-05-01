Ньюи сможет начать работу в новой команде сразу после ухода из «Ред Булл»

Стало известно, что в условиях расторжения конракта руководителя технического департамента «Ред Булл» Эдриана Ньюи есть пункт о том, что он сможет приступить к работе в новой команде сразу после ухода из австрийского коллектива. Об этом сообщают Sky Sports и журналист Эрик Ван Харен.

Таким образом, Ньюи сможет пропустить «отпуск по уходу за садом» и начать работу сразу после своего ухода в первой половине 2025 года.

Напомним, ранее стало известно, что Ньюи покинет «Ред Булл».

Ньюи присоединился к австрийской команде в 2005 году в качестве технического директора. О новом месте работы специалиста пока не сообщается. Ранее говорилось, что он может присоединиться к «Феррари».

В настоящий момент «Ред Булл» занимает первое место в Кубке конструкторов, имея в активе 195 очков. На втором месте «Феррари» со 151 баллом, топ-3 замыкает «Макларен» (96 очков).