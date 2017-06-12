Феттель: потеря времени за «Форс Индия» стоила финиша на подиуме

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель считает, что финиш на подиуме в гонке Гран-при Канады был в зоне досягаемости, если бы он не потерял так много времени позади болидов «Форс Индия».



«Мы могли подняться на подиум, но я потерял слишком много времени, сражаясь с болидами «Форс Индия». Я знал, что мы можем отыгрывать позиции, потому что машина была быстра, но было необходимо прорываться сквозь пелотон, в котором было много работы, и это было непросто… Темп был в порядке, и машина заслуживала того, чтобы финишировать выше», — цитирует Феттеля Sportinglife.