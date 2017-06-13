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Палмер: у меня нет объяснений, почему так много уступаю Хюлькенбергу

13 июня 2017, вторник. 21:57. Авто

Пилот «Рено» Джолион Палмер не может назвать причину, по которой его выступления значительно уступают результатам партнёра по команде Нико Хюлькенберга.

«У меня нет объяснений тому, почему так уступаю Нико. Не думаю, что делаю что-то кардинально неправильно. Есть детали, которые делают разницу. Меня не касается, что происходит в соседних боксах, мне нужно ездить лучше», — приводит слова Палмера Speedweek.

В общем зачёте чемпионата Нико Хюлькенберг занимает 11-е место, набрав 18 очков, в то время как Джолион Палмер до сих пор не набрал ни одного балла.

Источник: Speedweek Сообщить об ошибке
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Теги
Рено Спорт Ф-1 Нико Хюлькенберг
Новости. Авто
13 июня 2017, вторник
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