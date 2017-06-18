Алёшин: всю гонку на «24 часах Ле-Мана» ехали в темпе лидеров

Российский гонщик Михаил Алёшин подвёл итоги марафона «24 часов Ле-Мана», в котором его экипаж финишировал 17-м в классе LMP2 и 34-м в общем зачёте.

«Эмоций много, и они в основном положительные. Гонка была непростая, но я считаю, что наш экипаж с ней справился. Как было возможно в нашей ситуации.

Сначала наша машина показалась мне не совсем быстрой. Но наша команда за неё уцепилась и выцепила всё, на что она способна. Фактически мы всю гонку ехали в темпе лидеров. Но проблемы были с надёжностью. Из-за этого и не удалось реализовать потенциал", — приводит слова Алёшина пресс-служба SMP Racing.