Чагин: к «Дакару» Каргинов должен оправиться от травмы спины

Руководитель «КАМАЗ-мастера» Владимир Чагин рассказал, как проходит восстановление Андрея Каргинова после травмы спины



«Сейчас он под контролем специалистов клиники Илизарова и реабилитационного центра «Ариадна» города Курган. Занимается здесь в спортзале. Всё это восстановимо, у нас в команде были травмы у ребят. Тут не столько страшна травма, которую получишь, сколько важно попасть в правильные руки врача.



Мы работаем с Сергеем Михайловичем Бубновским, со специалистами из Кургана. Считайте, что они лучшие в стране именно в области позвоночника и опорно-двигательного аппарата. Правильные консультации дают понять, как правильно лечить.



Кинезитерапия – самое верное направление, это лечение движением. Не операционным способом, когда всё заблокируют и вставят титановые пластины. Убрать у человека боль, вернуть просто к нормальной жизни. Наоборот, нам нужно вернуть человека, если он травму получил, чтобы он мог не только ходить и двигаться, но ещё и заниматься спортом, принимать нагрузки. Андрей восстанавливается и скоро вернётся в строй. Не переживайте. Врачи за этим следят. Такие травмы были в истории. В 2009 году Жерар де Рой тоже спину повредил, потом вернулся в строй и выиграл «Дакар». Андрей Мокеев в 2005 году получил серьёзную травму», — передаёт слова Чагина корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.



На вопрос, планируется ли участие Каргинова в «Дакаре», руководитель команды ответил «Да. По оценке травмы специалистами и по прогнозам, Андрей должен вернуться в строй к осенним сборам. Сейчас, конечно же, «Шёлковый путь» пропустит».

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