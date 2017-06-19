Сироткин выступит на этапе Формулы-2 в Баку

Пилот программы SMP Racing, резервный гонщик«Рено» Сергей Сироткин проведёт этап Формулы-2 на трассе в Баку.



Россиянин выступит за команду ART GP, в составе которой в прошлом году смог стать бронзовым призёром серии, носившей ранее название GP2. Он заменит за рулем Александра Албона, который не сможет принять участие в гонках по состоянию здоровья, сообщается в официальном пресс-релизе SMP Racing.



«Прежде всего хотел бы пожелать скорейшего восстановления Александру Албону. Я очень рад вернуться за руль болида Формулы-2. В этой серии я провёл два отличных года, и, когда команда ART GP обратилась ко мне, я с удовольствием согласился проехать этап в Азербайджане. Я благодарен основателю программы SMP Racing Борису Романовичу Ротенбергу и руководителю команды «Рено» Сирилю Абитбулю за такую отличную возможность. Перед началом сезона я и не предполагал, что кроме работы резервным пилотом буду выступать в „24 часах Ле Мана“ и вернусь в Формулу-2», — прокомментировал Сироткин получение возможности провести гонку в Баку.



В сезоне-2016 Сергей приехал на подиум в обеих гонках уик-энда в Баку, где занял 2-е и 3-е места соответственно. Этап Формулы-2 в Азербайджане состоится 23-25 июня.