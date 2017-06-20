В «Уильямсе» опровергли возможное сотрудничество с «Хондой»

Руководитель «Уильямса» Клэр Уильямс отвергла возможности перехода на двигатели «Хонды». Недавно в прессе прошла информация о том, что британская команда готова отказаться от сотрудничества с «Мерседесом» ради партнёрства с японским производителем.

«В прошлом у нас были фантастические отношения с „Хондой“, но я могу категорично заявить, что мы не ведём с ними переговоров. Мы не можем сказать, что присоединимся к ним в 2018 году, так как даже не общались с ними.

У нас отличные отношения с «Мерседесом», они помогли нам добиться третьего места в Кубке конструкторов в минувшем сезоне, после того, как мы занимали девятую строчку. Они фантастические партнёры, и они обеспечивают нас прекрасными двигателями. Я не знаю, почему мы должны задумываться о переходе на двигатель, который не достиг того же уровня конкурентоспособности.

Что касается денег, все мы знаем, что «Хонда» заплатила много за сотрудничество с «Маклареном», но я предпочту меньший бюджет и четвёртое место по скорости в чемпионате, чем девятое место, но большее количество денег", — приводит слова Уильямс Sky Sports.