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Колин Коллес может возглавить «Заубер»

21 июня 2017, среда. 21:30. Авто

Бывший руководитель «Хиспания Рэйсинг» и «Форс Индия» Колин Коллес может стать руководителем «Заубера». Коллеса считают подходящим кандидатом на ставший вакантным пост, сообщает аналитик Джеймс Аллен.

Ранее «Заубер» покинула его прежняя руководительница Мониша Кальтенборн. На ближайшем этапе Формулы-1 в Азербайджане руководить швейцарской командой будет тандем из менеджера команды Беата Цендер и технического директора Йорга Цандера.

Последней работой Коллеса в Ф-1 был пост консультанта в «Кэтерхэме».

Источник: Блог Джеймса Аллена Сообщить об ошибке
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Заубер Мониша Кальтенборн
Новости. Авто
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