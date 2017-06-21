Гонщик DTM Ауэр примет участие в тестах Формулы-1 в Венгрии

Гонщик DTM Лукас Ауэр примет участие в тестах молодых пилотов на трассе «Хунгароринг» после Гран-при Венгрии. Ауэр выступит в составе моторного клиента «Мерседеса» «Форс Индия», сообщает Auto Bild.

Отметим, что Ауэр выступает за подразделение «Мерседеса», которое спонсирует австрийская компания BWT, также являющаяся спонсором «Форс Индия».

Ауэр является племянником бывшего пилота Формулы-1 Герхарда Бергера. Ранее руководитель команды Тото Вольф заявил, что у Ауэра есть всё необходимое для выступления в «Королевских гонках».