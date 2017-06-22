В «Заубере» официально подтвердили уход Кальтенборн с поста руководителя команды

Паскаль Пиччи, председатель правления компании Longbow Finance, владеющей командой «Заубер», подтвердил, что Мониша Кальтенборн покинула пост руководителя команды. Ранее аналогичную информацию распространил обозреватель немецкого издания Motorsport-Total Кристиан Ниммерволл, а также многие другие СМИ — в частности, Sky Sports и F1i.

«С сожалением сообщаем, что Мониша Кальтенборн незамедлительно покидает пост в Sauber Group по обоюдному согласию и из-за расходящихся взглядов на будущее компании. Благодарим её за многолетнее руководство, большое желание, проявленное при работе с командой Sauber, и желаем всего наилучшего в будущем. Её преемник будет объявлен в ближайшее время», — сказано в сообщении на официальном сайте команды.