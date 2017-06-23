Эрикссон: слухи о неравенстве пилотов «Заубера» несправедливы

На этой неделе Мониша Кальтенборн покинула пост руководителя «Заубера». По неофициальной информации, причиной тому стала её неспособность договориться с владельцами конюшни, которые настаивали на том, чтобы в команде отдавали приоритет результатам одного пилота — Маркуса Эрикссона. Сам швед решил прокомментировать уход Кальтенборн, а также отверг все обвинения.

«Ситуация с уходом Мониши стала полной неожиданностью. Для меня как пилота это стало чем-то новым. В первую очередь я хочу поблагодарить её, она была одной из первых, кто решил дать мне шанс. Хочу также сказать, что мы должны верить в то, что владельцы знают, что делают.

Что касается разговоров о причинах отставки и неравенстве пилотов, то они расстраивают и меня, и всю команду. Это очень неуважительно. Все эти слухи — словно пощёчина для каждого из членов нашей команды. Все здесь работают день и ночь, чтобы вернуть «Зауберу» успех, и вернуть его хотят с двумя машинами. Распространение всех этих слухов совершенно несправедливо и нечестно. Мы хорошо ладим с Паскалем, и для него, как и для меня, очевидно, что все эти слухи неверны», — приводит слова шведа официальный сайт Формулы-1.