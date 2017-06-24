«Хонда» мы увидели прогресс в мощности мотора, это ободряющий шаг вперёд

Глава автоспортивного подразделения «Хонды» Ясуке Хасегава подтвердил, что японцы подготовили к Гран-при Азербайджана новую версию мотора, и отметил, что в «Хонде» довольны увиденным прогрессом.

«Мы приехали в Баку с обновлением силового блока Фернандо, который мы использовали по ходу обеих сегодняшних тренировок. Мы отработали нашу программу по плану, и я могу подтвердить, что мы смогли увидеть по данным эффективность обновления. Разочаровывает, что Фернандо пришлось остановить машину по ходу второй тренировки. И жаль для нас, что это случилось до того, как он проехал быстрый круг, но всё же увидели определённый прогресс в плане мощности мотора. В целом, я оценивают сегодняшний день как позитивный. У нас не было больших проблем с новой спецификацией силового блока, и я чувствую, то мы сделали ободряющий шаг вперёд», — приводит слова Хасегавы ESPN.

Стоит отметить, что досрочное завершение второй тренировки Алонсо было вызвано не отказом нового двигателя, а проблемой с коробкой передач.