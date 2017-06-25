Гран-при Азербайджана остановлен красным флагом

Гонка Гран-при Азербайджана Формулы-1 была остановлена красным флагом. Из-за схода Даниила Квята и обломков на трассе появилась машина безопасности. После рестарта на трассе вновь произошло несколько столкновений. Выезд сейфти-кара не помог маршалам убрать с трассы все обломки, и гонка была остановлена для очистки дорожного полотна.

На момент красного флага пилоты успели проехать 22 круга. В гонке лидирует пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Пять пилотов, включая Даниила Квята, уже прекратили борьбу.