Стюарды не нашли нарушений в действиях Хэмилтона перед контактом с Феттелем

Стюарды Гран-при Азербайджана проверили телеметрию с болида Льюиса Хэмилтона и не нашли следов того, что британец чрезмерно тормозил в эпизоде со столкновением с Себастьяном Феттелем.

Перед уходом с трассы машины безопасности Феттель сзади толкнул машину Хэмилтона. Немец посчитал, что пилот «Мерседеса» умышленно остановился перед ним, что повредило переднее крыло на болиде «Феррари». После этого Феттель поравнялся с Хэмилтоном и ударил его болид сбоку.

Сам Феттель после гонки заявил, что Хэмилтон спровоцировал их первое столкновение.