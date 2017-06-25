Петруччи: готовил атаку на Росси, но круговые помешали

Гонщик MotoGP Данило Петруччи считает, что уступил Валентино Росси на Гран-при Нидерландов из-за круговых. Петруччи проиграл итальянцу менее секунды.

«Я весьма зол. На последних кругах я видел, что боремся только я и Вале. Я был немного быстрее и имел больше ускорения в быстрых поворотах последнего сектора. Готовил атаку на последних кругах. Но в последней шикане предпоследнего круга передо мной оказался Барбера и синих флагов не было. А в шестом повороте последнего круга передо мной был Ринс на дождевых шинах. И я отстал от Валентино. В конце я подъехал очень близко к нему. Так что у меня горько-сладкое ощущение», — цитирует Петруччи Autosport.