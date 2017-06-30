Хюлькенберг: я влюблён в шницели

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг подвёл итоги предыдущей гонки в Баку, а также поделился ожиданиями от предстоящего этапа в Австрии, где, по признанию пилота, он будет налегать на шницели и австрийские десерты.

«Этап в Австрии практически домашний для меня, мне нравится здесь выступать. Очень впечатляют окружающие Альпы, да и сам по себе трек классический, от чего я получаю удовольствие. Что касается местной культуры, то я обязательно буду есть шницели, они пришли из Австрии, и я абсолютно в них влюблён. Также я рекомендую австрийские десерты — они фантастичны.

Сама трасса находится на пустыре, вокруг можно увидеть поля, коров и много зелени, что очень живописно. Трек не изобилует поворотами, но не стоит обманываться, он очень сложен. На бумаге всё просто, но показать хороший круг не так и легко.

Гонка в Баку? это был сложный уик-энд, такие случаются раз в пять лет. У меня всё было в порядке, я шёл шестым, но на втором круге после красных флагов я допустил ошибку, и на этом моя гонка завершилась. Это было обидно, так как мы могли рассчитывать на пару очков", — приводит слова немца официальный сайт «Рено».