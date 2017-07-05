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«Заубер» объявит о назначении Вассёра на пост главы команды в Австрии

5 июля 2017, среда. 13:14. Авто

По информации Turun Sanomat, команда «Заубер» объявит о назначении Фредерика Вассёра на должность руководителя команды по ходу Гран-при Австрии. Должность главы швейцарской конюшни стала вакантной после неожиданного увольнения Мониши Кальтенборн перед Гран-при Азербайджана.

Пресс-секретарь «Заубера» Паскаль Пикки в недавнем интервью Blick сказал: «Мы ведём переговоры с Вассёром, но пока ничего не можем объявить. Есть и другие кандидаты».

Однако корреспондент Turun Sanomat Луис Васконелос утверждает, что назначение Вассёра — это вопрос решённый: «Заубер», как ожидается, объявит об этом по ходу уик-энда в Австрии».

Источник: Turun Sanomat Сообщить об ошибке
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Заубер Мониша Кальтенборн Фредерик Вассёр Формула-1 Гран-при Австрии
Новости. Авто
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