Вязович: впечатлён составом «Шёлкового пути» в этом году

Руководитель команды МАЗ Сергей Вязович поделился ожиданиями от ралли-рейда «Шёлковый путь».

«Маршрут новый, сложный, длинный. От этой гонки ждём очень острой борьбы. Впечатлён составом в этом году, очень приятно выступать с такими соперниками. Это и интересная борьба, и рост по отношении друг к другу. Когда есть здоровая конкуренция, интересно гоняться.

Мне хочется, чтобы, несмотря на сложность всех спецучастков ралли, сохранилась интрига до самого конца гонки. Пускай победитель определится только в Сиане. Песчаные спецучастки для команды из Белоруссии, где всё зелёное, будут особыми. За предыдущие года мы набрались опыта, надеюсь, у нас не возникнет проблем при прохождении пустыни Гоби", — передает слова Вязовича корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.