Хэмилтон — лучший на второй тренировке Гран-при Австрии, Квят — 13-й

В Шпильберге состоялась вторая пятничная тренировка Гран-при Австрии Формулы-1, по итогам которой лучшее время на круге показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второй результат продемонстрировал гонщик «Феррари» Себастьян Феттель, а замкнул первую тройку Валттери Боттас из «Мерседеса». Российский гонщик «Торо Россо» по итогам сессии стал 13-м.



Формула-1. Гран-при Австрии. 7 июля. Вторая тренировка

1. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — 1:05.483

2. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +0.147

3. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +0.216

4. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +0.349

5. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +0.390

6. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) +0.661

7. Кевин Магнуссен (Haas) +1.108

8. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.249

9. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +1.252

10. Ромен Грожан (Haas) +1.280

11. Эстебан Окон (Force India) +1.366

12. Стоффель Вандорн (McLaren) +1.376

13. Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso) +1.423

14. Фелипе Масса (Williams) +1.582

15. Карлос Сайнс-младший (Scuderia Toro Rosso) +1.617

16. Лэнс Стролл (Williams) +1.985

17. Серхио Перес (Force India) +2.026

18. Джолион Палмер (Renault Sport F1) +2.140

19. Паскаль Верляйн (Sauber) +3.299

20. Маркус Эрикссон (Sauber) +3.387.