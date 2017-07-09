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Мардеев: сломались дворники, пришлось ехать вслепую

9 июля 2017, воскресенье. 23:46. Авто

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев рассказал о непростых условиях на втором этапе ралли-марафона «Шёлковый путь». Россиянин показал на спецучастке шестое время.

«Очень грязно, очень скользко, местами просто болото, машина не управляется, но всё же в равных условиях. В середине трассы сломались дворники, пришлось ехать вслепую. Запасных частей не было. Доверял штурману на все сто процентов. Справились. Ехали, ничего не видели. Много грузовиков стоят на спецучастке, непростой день, временами дождь, но всё хорошо. Надеюсь, что не очень много мы сегодня проиграли. Все столкнулись с проблемами. МАЗ перевернулся, один из лидеров, Аль-Раджи, в канаве торчит. Там страшный овраг, он не прописан, в легенде его нет», — приводит слова Мардеева пресс-служба «КАМАЗ-мастера».

Источник: КАМАЗ-мастер Сообщить об ошибке
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Теги
КАМАЗ-мастер Шёлковый путь
Новости. Авто
9 июля 2017, воскресенье
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22:28 Хюлькенберг: я ужасно стартовал
21:53 Грожан: я выиграл Гран-при 2 Формулы-1
21:16 Хэмилтон: я был быстрее всех на Гран-при Австрии
20:36 Риккардо: самая большая радость — чистый темп «Ред Булл»
20:36 Петерансель и ван ден Бринк лидируют на «Шёлковом пути» после второго этапа
20:17 Райкконен – Маркьонне: я всего лишь могу делать всё, на что способен
20:07 Сайнс: набрать очки в Австрии «Торо Россо» казалось вполне реальным
19:43 Квят: не очень хорошо видел происходящее, так как пришлось объезжать Сайнса
19:27 ФИА: движение Боттаса до старта было в допустимых пределах
19:14 Хорнер: пока не вижу причин заменять Квята
19:13 Окон: мне кажется, касательно стратегии «Форс Индия» пошла неверным путём
18:57 Алонсо: Квят пытался показать себя, его слишком мало наказали
18:55 Райкконен: надеялся на лучшее, но потерял пару мест на старте
18:54 Перес: гонка в Австрии была для меня одной из самых лёгких в сезоне
18:37 Стролл: я знал, что мне достаточно просто защищать свою позицию
18:23 Квят и Вандорн получили по два штрафных балла на Гран-при Австрии
18:18 Масса: нельзя праздновать девятое место, но гонка вышла фантастической
18:06 Феттель: уверен, что Боттас совершил фальстарт
18:00 Спровоцированная Квятом авария и золотой конёк Риккардо – в фотообзоре Формулы-1
17:49 Ферстаппен: обидно, что я не смог проехать хотя бы один поворот
17:46 Эллисон: Боттас стартовал после сигнала, всё честно
17:43 Хорнер: я бы не хотел, чтобы в команде «Ред Булл» были другие гонщики
17:41 Маркьонне: Райкконен бывает вялым, Феттелем я доволен
17:09 Хилл: Квят коллекционирует аварии
17:05 Боттас: мы с «Мерседесом» верим, что я могу выиграть чемпионат
17:03 Хэмилтон: сегодня отдал всё, что мог
16:58 Квят: на старте сначала заблокировались задние колёса, потом передние
16:58 Стрельникова: отличная гонка в исполнении обоих гонщиков Russian Time!
16:54 Феттель: мне нужен был ещё один круг
16:46 Отрыв Феттеля от Хэмилтона в общем зачёте возрос до 20 очков, Квят — 16-й
16:32 Боттас стал победителем Гран-при Австрии, Квят — 16-й
16:00 Алонсо: машина сзади ехала слишком быстро и ударила меня
15:11 Маркьонне: интерес Алонсо к «Феррари» может стать взаимным
14:52 Вольф: чтобы быть готовым к «Мерседесу», Окону нужно ещё пару лет
14:16 Маркелов: гонка получилась очень сильной, спасибо команде за машину
13:57 Окон: попробую обойти Хэмилтона
13:22 В Формуле-1 может появиться ещё одна команда из Италии
12:36 Цареградцев: автодром в Сочи крут, жаль, что он не принимает дрифт, кроме РДС
12:16 Маркелов выиграл вторую гонку Формулы-2 в Австрии
11:26 Вольф: второй поул в сезоне — хорошая награда для Боттаса
11:07 Сайнс: «Торо Россо» устранил проблемы минувших этапов
11:00 Формула-1. Гран-при Австрии. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 15:00
10:23 В «Хонде» ещё не определились с тем, где Алонсо получит штраф в 10 позиций
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