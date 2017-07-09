Мардеев: сломались дворники, пришлось ехать вслепую

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев рассказал о непростых условиях на втором этапе ралли-марафона «Шёлковый путь». Россиянин показал на спецучастке шестое время.

«Очень грязно, очень скользко, местами просто болото, машина не управляется, но всё же в равных условиях. В середине трассы сломались дворники, пришлось ехать вслепую. Запасных частей не было. Доверял штурману на все сто процентов. Справились. Ехали, ничего не видели. Много грузовиков стоят на спецучастке, непростой день, временами дождь, но всё хорошо. Надеюсь, что не очень много мы сегодня проиграли. Все столкнулись с проблемами. МАЗ перевернулся, один из лидеров, Аль-Раджи, в канаве торчит. Там страшный овраг, он не прописан, в легенде его нет», — приводит слова Мардеева пресс-служба «КАМАЗ-мастера».