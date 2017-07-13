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«Пирелли» определилась с выбором шин на Гран-при Мексики

13 июля 2017, четверг. 12:37. Авто

Официальный поставщик шин для Формулы-1 компания «Пирелли» определилась с выбором покрышек на 18-й этап чемпионата сезона-2017 — Гран-при Мексики. На этап, который будет проходить с 27 по 29 октября на трассе имени братьев Родригес, «Пирелли» привезёт шины «софт», «суперсофт» и «ультрасофт».

На данный момент комплекты шин определены на ближайшие девять Гран-при:

Гран-при Великобритании — «суперсофт»/ «софт»/ «медиум»
Гран-при Венгрии — «суперсофт»/ «софт»/ «медиум»
Гран-при Бельгии — «ультрасофт»/ «суперссофт»/ «софт»
Гран-при Италии — «суперсофт»/ «софт»/ «медиум»
Гран-при Сингапура — «ультрасофт»/ «суперсофт»/ «софт»
Гран-при Малайзии — «суперсофт»/ «софт»/ «медиум»
Гран-при Японии — «суперсофт»/ «софт»/ «медиум»
Гран-при США — «ультрасофт»/ «суперсофт»/ «софт»
Гран-при Мексики — «ультрасофт»/ «суперсофт»/ «софт».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Пирелли Формула-1 Гран-при Мексики
Новости. Авто
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