«Пирелли» определилась с выбором шин на Гран-при Мексики

Официальный поставщик шин для Формулы-1 компания «Пирелли» определилась с выбором покрышек на 18-й этап чемпионата сезона-2017 — Гран-при Мексики. На этап, который будет проходить с 27 по 29 октября на трассе имени братьев Родригес, «Пирелли» привезёт шины «софт», «суперсофт» и «ультрасофт».



На данный момент комплекты шин определены на ближайшие девять Гран-при:



Гран-при Великобритании — «суперсофт»/ «софт»/ «медиум»

Гран-при Венгрии — «суперсофт»/ «софт»/ «медиум»

Гран-при Бельгии — «ультрасофт»/ «суперссофт»/ «софт»

Гран-при Италии — «суперсофт»/ «софт»/ «медиум»

Гран-при Сингапура — «ультрасофт»/ «суперсофт»/ «софт»

Гран-при Малайзии — «суперсофт»/ «софт»/ «медиум»

Гран-при Японии — «суперсофт»/ «софт»/ «медиум»

Гран-при США — «ультрасофт»/ «суперсофт»/ «софт»

Гран-при Мексики — «ультрасофт»/ «суперсофт»/ «софт».