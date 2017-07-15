Феттель: новый мотор «Феррари» не изменит расстановку сил

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель не думает, что новый мотор на Гран-при Великобритании сделает его машину существенно мощнее. По данным Bild, новая силовая установка мощнее прежней на 15 л.с.

«Не знаю, будет ли разница большой. Это плановая замена, но она не должна менять расстановку сил», — заявил немец.

С Феттелем согласен его партнёр по «Феррари» Кими Райкконен.

«Мы должны быть сильны здесь, но это не вопрос мотора. Разницу делает наша техника в целом», — отметил финн.

На двух пятничных тренировках пилоты «Мерседеса» были быстрее «Феррари».