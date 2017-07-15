Хэмилтон выиграл квалификацию Формулы-1 в Великобритании, Квят — 12-й

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Великобритании Формулы-1. Вторым стал Кими Райкконен на «Феррари». Третье место занял его напарник Себастьян Феттель.

Россиянин Даниил Квята занял 12 место.

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо не смог закончить первый сегмент из-за поломки автомобиля. Риккардо и Валттери Боттас получат штраф в пять позиций на старте. Фернандо Алонсо будет оштрафован на 30 позиций.

Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:26.600

2. Кими Райкконен («Феррари») +0.547

3. Себастьян Феттель («Феррари») +0.756

4. Валттери Боттас («Мерседес») +0.776

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.530

6. Нико Хюлькенберг («Рено») +2.256

7. Серхио Перес («Форс Индия») +2.302

8. Эстебан Окон («Форс Индия») +2.474

9. Стоффель Вандорн («Макларен») +2.818

10. Ромен Грожан («Хаас») +2.949

Вылетели во втором сегменте:

11. Джолион Палмер («Рено»)

12. Даниил Квят («Торо Россо»)

13. Фернандо Алонсо («Макларен»)

14. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо»)

15. Фелипе Масса («Уильямс»)

Вылетели в первом сегменте:

16. Лэнс Стролл («Уильямс»)

17. Кевин Магнуссен («Хаас»)

18. Паскаль Верляйн («Заубер»)

19. Маркус Эрикссон («Заубер»)

20. Даниэль Риккардо («Ред Булл»)