Хэмилтон выиграл квалификацию Формулы-1 в Великобритании, Квят — 12-й

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Великобритании Формулы-1. Вторым стал Кими Райкконен на «Феррари». Третье место занял его напарник Себастьян Феттель.
Россиянин Даниил Квята занял 12 место.
Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо не смог закончить первый сегмент из-за поломки автомобиля. Риккардо и Валттери Боттас получат штраф в пять позиций на старте. Фернандо Алонсо будет оштрафован на 30 позиций.
Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:26.600
2. Кими Райкконен («Феррари») +0.547
3. Себастьян Феттель («Феррари») +0.756
4. Валттери Боттас («Мерседес») +0.776
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.530
6. Нико Хюлькенберг («Рено») +2.256
7. Серхио Перес («Форс Индия») +2.302
8. Эстебан Окон («Форс Индия») +2.474
9. Стоффель Вандорн («Макларен») +2.818
10. Ромен Грожан («Хаас») +2.949
Вылетели во втором сегменте:
11. Джолион Палмер («Рено»)
12. Даниил Квят («Торо Россо»)
13. Фернандо Алонсо («Макларен»)
14. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо»)
15. Фелипе Масса («Уильямс»)
Вылетели в первом сегменте:
16. Лэнс Стролл («Уильямс»)
17. Кевин Магнуссен («Хаас»)
18. Паскаль Верляйн («Заубер»)
19. Маркус Эрикссон («Заубер»)
20. Даниэль Риккардо («Ред Булл»)