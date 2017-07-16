Палмер: всё указывало на то, что сегодня я был способен набрать очки

Пилот «Рено» Джолион Палмер прокомментировал сход на первом же круге гонки Гран-при Великобритании Формулы-1.



«Сойти прямо на старте – это очень обидно. На первом круге у нас стала протекать гидравлика, и это было очень плохо, потому что мы были в хорошей позиции. Мы стартовали 11-ми, на новых шинах, машина работала очень хорошо с различными вариантами стратегии: всё указывало на то, что мы способны набрать очки. Весь уик-энд мне оказывали отличную поддержку, и было бы здорово отблагодарить болельщиков. Машина сделала шаг вперёд, но нужно поработать над надёжностью», — отметил Палмер для пресс-релиза своей команды.