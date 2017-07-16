Хюлькенберг: очень доволен шестым местом, обновления «Рено» сработали

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг остался доволен шестым местом на Гран-при Великобритании.

«Мы очень довольны результатом гонки. Шестое место — большой успех для команды. Мы смогли проехать хороший круг в квалификации и сохранить место в гонке. У меня был высокий темп, я держался впереди „Форс Индия“, и это здорово.

В конце я потерял мощность, особенно на прямых. Из-за этого Риккардо легко смог меня пройти, но потом мы вернули позицию за счёт проблем Феттеля. Обновления сработали, и я очень рад за команду", — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба команды.