Николаев: в прошлом году пробили шину на том же спецучастке

Гонщик «КАМАЗ-мастера» Эдуард Николаев рассказал, что пробил шину второй раз подряд на одном и том же участке «Шёлкового пути».

«К сожалению, сегодня довести результат до финиша нам помешало колесо. Ехали хорошо, быстро, очень понравился нам спецучасток, помню его по прошлом году – и тогда мы тоже пробили шину.

Мы остановились, чтобы проверить шину, но колесо стояло в таком положении, что порез был внизу, мы его не увидели. И лишь когда прокрутили колесо, когда порез оказался выше и шина совсем спустила, поняли, что всё-таки прокол. Тогда же заметили, что из поддона капает масло. Капало оно не сильно, поэтому мы благополучно доехали до финиша спецучастка», — цитирует Николаева пресс-служба гонки.