В «Пирелли» объяснили причины проблем «Феррари» на ГП Великобритании

В минувшие выходные на Гран-при Великобритании пилоты «Феррари» Себастьян Феттель и Кими Райкконен потеряли четвертое и второе места соответственно из-за проколов шин в конце гонки.

В этой связи «Пирелли» начало расследование, результаты которого были опубликованы в официальном пресс-релизе. И если проблема, с которой столкнулся Себастьян Феттель, уже определена, то причина, повлёкшая прокол шины на болиде Райкконена, требует дополнительных тестов.

Что касается немца, то левая передняя шина на его машине пострадала из-за медленного прокола, дальнейшее её использование привело к окончательному износу резины, что и стало причиной потери немцем трёх позиций.