Хорнер: Формула-1 ищет моторы, которые будут актуальны в 2030 году

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что, выбирая регламент по моторам на 2021 год, боссы серии хотят предугадать тенденции 2030 года.

«Формула-1 оказалась на перекрёстке с новыми правилами. Они должны вступить в силу в 2021 году, и те моторы будут в действии восемь — десять лет. Так что мы ищем то, что будет актуально в 2030-м.

Как много людей к тому времени будут водить машины? Будут ли они автономными? Будут ли электрическими? В этом секторе мир меняется очень быстро.

Ф-1 надо ответить на серьёзные вопросы, выбирая моторы на будущее. Какая главная цель Ф-1 — технологии или спорт и развлечение, когда человек и машина доходят до полного предела?"— приводит слова Хорнера Crash.