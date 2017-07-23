Хэмилтон: моя жизнь как океан

Трёхкратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон поделился своим восприятием жизни и рассказал о важности трудностей для него.

«На мой взгляд, жизнь — это путешествие. Будь он лёгким и спокойным, было бы скучно. Я бы сказал, моя жизнь как океан: утром случается прилив, а потом всё затихает.

Важно найти баланс и не воспринимать всё слишком серьёзно. Невероятно, насколько силён наш разум. Надо просто убедить себя, а потом переключиться и начать воспроизводить эти убеждения на практике", — приводит слова Хэмилтона Motorsport-Total.