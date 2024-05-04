«Мерседес» одновременно протестирует Мика Шумахера и Кими Антонелли

Команда «Мерседес» проведёт тесты, в которых примут участие и Андреа Кими Антонелли, и Мик Шумахер. Об этом сообщает немецкое издание Auto Motor und Sport.

Сообщается, что тесты пройдут на следующей неделе на трассе «Сильверстоун». 17-летний итальянец и 25-летний немец будут работать на машине «Мерседеса» 2022 года W13.

«Мерседес» определённо изучает уровень гоночного мастерства Антонелли. Он уже тестировался в «Шпильберге» на машине 2021 года. Вторые тесты были в Имоле на W13, там Антонелли впервые познакомился с машиной с граунд-эффектом.

Теперь «Мерседес» видимо хочет прямо сравнить Кими с Миком Шумахером. Для выступающего в WEC немца эти тесты тоже могут быть полезны. Шумахер надеется снова попасть в Формулу-1. Если он хорошо проявит себя в этой своеобразной дуэли, то это может улучшить его шансы попасть в состав «Альпин Ф-1» в 2025 году.